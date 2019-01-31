أنشطة متنوعة في المطار بانتظار القادمين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينتظر المسافرون الصينيون الذين يصلون إلى مطار دبي الدولي خلال الأيام المقبلة سلسلة من المفاجآت، وأعلنت مطارات دبي عن مجموعة من الأنشطة الخاصة التي تشمل المأكولات والموسيقى والخدمات المتخصصة والمرافق المتميزة في جميع أنحاء المطار، احتفالًا بالسنة الصينية الجديدة. يأتي ذلك في إطار استراتيجية «جاهزون للصين» الشاملة التي تهدف لزيادة حركة المسافرين بين دبي و13 وجهة سفر في الصين يخدمها مطار دبي الدولي.

وبالإضافة إلى الاحتفاء بالثقافة الصينية من خلال الفنون والمأكولات والعروض الموسيقية، اتخذ المطار عدداً من الخطوات المتكاملة لجذب المسافرين الصينيين بدءاً من تركيب ماكينات لصرف الماء الساخن الصالح للشرب وصولاً إلى اللغة الصينية المندرينية للتواصل، فضلاً عن قوائم الطعام الرقمية لبعض المطاعم، بالإضافة للقنوات الرقمية مثل منتج واو-فاي في المطار، حتى إصدار نسخة خاصة من مجلة المطار الشهيرة TimeoutDXB باللغة الصينية.

انطلقت الاحتفالات أمس وتستمر أسبوعاً، بفعالية أقيمت في مطار دبي الدولي، ورحب بول جريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، يرافقه يوجين باري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي، رحبا بلي جين المستشار الاقتصادي والتجاري، ووين دينج الملحق القنصلي الصيني في دبي، ولي وانج مدير شركة «أنت فاينانشال» في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، التابعة لشركة علي بابا، وبرتولد ترينكل مدير العمليات في مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وراندي كوي المدير العام الإقليمي لخطوط الطيران الصينية الشرقية، ووانج يان مينج المدير الإقليمي لخطوط الطيران الصينية الجنوبية، وجاو زان مدير المنطقة في خطوط الطيران الصينية، وجوناثان إن جي المدير العام الإقليمي لشركة كاثاي باسيفيك.

ويتجه عدد كبير من المتاجر الشهيرة للطعام والشراب في مطار دبي الدولي لتكييف وسائل الدفع لديها بما يتناسب مع منصة الدفع «أليباي» وهي أشهر منصة دفع عبر الهاتف المتحرك في الصين، لتكون خياراً إضافياً للدفع. كما تحرص مطارات دبي على نشر فريق مساعدة يتحدث اللغة الصينية في جميع أنحاء المطار عند نقاط التواصل الرئيسية مع العملاء. بالإضافة لتخصيص أربعة منافذ جوازات مخصصة في صالات الوصول يُشرف عليها فريق إماراتي يجيد اللغة الصينية خصيصاً للزوار القادمين من الصين.

وأبرمت مطارات دبي شراكة مع مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري لعمل «بروشورات» دعائية خاصة للمسافرين الصينيين القادمين عبر المطار، تتضمن معلومات عن الفعاليات المقامة في جميع أنحاء المدينة خلال رأس السنة الصينية.