السعوديـة تستعـيد400 مليار ريال من المتهمين بالفساد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء أمس، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد اطلع على تقرير لجنة قضايا الفساد العام المقدم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والمتضمن أن اللجنة العليا لقضايا الفساد العام، أنهت أعمالها في قضايا استدعاء 381 شخصاً، مؤكداً استعادة 400 مليار ريال من المتهمين.
وأكد الديوان الملكي، في بيان، انتهاء التحقيق مع المتهمين بالفساد بإشراف النيابة العامة. كما كشف عن أنه تمت التسوية مع 87 متهماً بقضايا الفساد، مشيراً إلى أن هناك 8 أشخاص رفضوا التسوية وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، فيما رفض النائب العام التسوية مع 56 شخصاً لوجود قضايا جنائية.
ولفت الديوان الملكي، إلى أنه تمت استعادة 400 مليار ريال من المتهمين بالفساد، نتج عنها استرجاع أموال للخزينة العامة للدولة متمثلة في أصول عدة من عقارات
وشركات وأوراق مالية ونقد، وغير ذلك.وأشار البيان إلى أن خادم الحرمين، أكد استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها؛ بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه. (واس)
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