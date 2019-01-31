«هذا أنا» برنامج حواري جديد على قناة «الإمارات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام، عن عرض البرنامج الاجتماعي الحواري الأسبوعي الجديد «هذا أنا»، على قناة «الإمارات» اعتبارا من 9 فبراير ضمن مجموعة الأعمال المتميزة المدرجة في دورتها البرامجية الجديدة.

تقوم فكرة البرنامج الذي تقدمة ندى الشيباني، على إجراء حوارات مباشرة مع شخصيات لها تاريخ حافل وبصمة خاصة في مجال الفن أو الإعلام أو الرياضة أو الموسيقى أو الأدب أو المسرح، أو تأثير في مواقع التواصل. ويتميز «هذا أنا» بأسلوبه المختلف الذي يتجاوز حضور الضيف، ويغوص أكثر في تفاصيل ومحطات فارقة في حياته، وصولاً إلى طرح إشكالية أو قضية واقعية تهم الضيف والجمهور وتثير في الأفراد فضولية السؤال ودهشة الجواب، فضلاً عن معرفة آراء هذه الشخصيات بشأن مختلف قضايا الساعة حول العالم، وتقديم خلاصة تجربتهم، وذلك في إطار تشويقي وبأسلوب مبتكر يجمع بين الإعلامين التقليدي والجديد.

يهدف البرنامج، الذي يُعرض على مدار 17 حلقة، وتبلغ مدّة الحلقة ساعة يتخللها ثلاث فقرات، إلى تعريف المشاهد بالجانب والوجه الآخر للضيف، من خلال تناول محطات حياته الأهم، فضلاً عن تفاصيل وأسرار يتعرف المشاهد إليها من زاوية مختلفة.

تبدأ الحلقة بتقديم الضيف نفسه للجمهور بعفوية وعلى طريقته الخاصة، وذلك بهدف خلق جو من المرح واللطافة والتشويق من البداية. بعدها تدخل المذيعة وترحب بالضيف، ليبدأ الحوار مباشرة معه حول أهم محطتين أو ثلاثة محطات فارقة في حياة الضيف تختارها المذيعة، لتكشف عن خبايا وأسرار وقضايا يتم طرحها بطريقة جديدة عن حياة الضيف الشخصية والمهنية، وتنتهي هذه الفقرة بلعبة. أما في فقرة البرنامج الثانية، فيتجه الضيف والمذيعة نحو شاشه تتضمن 4 عناوين تتعلق بأربعة مواضيع مختلفة، تقرأها المذيعة، ويحق للضيف أن يُلغي موضوعاً واحداً منها، ثم يتحدث ويعلّق على المواضيع الأربعة المتبقية، فيما تضغط المذيعة على المواضيع تباعاً التي يمكن أن تكون تقريرا مُصوّرا أو تسجيلا على «يوتيوب» أو صورة فوتوغرافية أو نقدا صحفيا، ليتم التعليق عليها. وفي الفقرة الثالثة (ميزان مع أو ضد) ، يتم طرح مواضيع مختلفة على الضيف.