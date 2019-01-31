شكرا لقرائتكم خبر عن أريكة فوق شجرة تثير الحيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثارت أريكة وجدت على شجرة ترتفع عن الأرض نحو 10 أمتار، حيرة سكان أحد الأحياء في مدينة نيويورك.
وأوضحت صحيفة «نيويورك بوست» أن قاطني شارع أمسترادم في حي مانهاتن، ذهلوا بوجود تلك الأريكة الضخمة على شجرة شاهقة الارتفاع، من دون أن يعرفوا كيف وصلت إلى هناك.
وقال أحد السكان إن هذا الأمر شكل له لغزاً غامضاً، فيما رأى آخرون أن عاصفة قوية ربما تكون هي السبب وراء طيران تلك الأريكة قبل أن تستقر على تلك الشجرة، أو أنها ربما تكون سقطت من إحدى الطائرات، ولكن في النهاية، عبر الجميع عن خشيتهم من وقوع الأريكة على أحد المارة، أو السيارات، ما قد يسبب الأذى الكبير، وقال أحدهم: «قوة السقوط قد تؤدي إلى تحطم سيارة، وتهشيمها».
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