دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات لمواصفات Xperia XZ4 قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت أحدث التسريبات بعض المواصفات الرئيسية لإصدار سوني المميز Xperia XZ4 المرتقب إطلاقه رسمياً خلال مؤتمر الهاتف العالمي الذي يعقد في برشلونة خلال شهر فبراير.

يأتي هاتف Xperia XZ4 هذا العام بحجم شاشة 6.5 إنش مع أبعاد 21:9 وشاشة مميزة بتقنية OLED، كما يتميز بجودة عرض 3360 في 1440 بيكسل، إلى جانب ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف بطاقة microSD.

كما تقدم سوني هاتف Xperia XZ4 مع بطارية بقدرة 4400 mAh، على أن يدعم الهاتف شاحن Qnovo Adaptive، ويضم رقاقة معالج كوالكوم المميزة Snapdragon 855.

ومن المرتقب أن تقدم سوني إصداراها المميز في معرض MWC للعام 2019 الذي يقام في 25 من شهر فبراير، أيضاً من المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار إلى الأسواق في صيف هذا العام.

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هذا الموضوع تسريبات لمواصفات Xperia XZ4 قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.