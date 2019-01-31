الائتلاف السوري يدعو مجلس الأمن لحماية المدنيين بسوريا

أنقرة/الخليج 365

دعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات لحماية المدنيين في سوريا.

جاء ذلك في بيان صادر عن الائتلاف، تطرق خلاله إلى خروقات النظام السوري والمجموعات الإرهابية المدعومة من قبل إيران ، وانتهاكها اتفاق "سوتشي".

وأشار البيان إلى استهداف قوات النظام الأحياء السكنية وأسواق بلدة "معرة النعمان" بإدلب، الثلاثاء، بأكثر من 20 صاروخًا وقذيفة، مؤكدا أن ذلك يعد انتهاكًا جديدًا لاتفاق "سوتشي".

وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي، من منتجع سوتشي، عقب مباحثات ثنائية، اتفاقا بإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام، ومناطق المعارضة في إدلب ومحيطها.

وقال البيان: "المجتمع الدولي مطالب بالتحرك لوقف هذه الخروقات والجرائم، والكف عن سياسة غض الطرف عن الوضع المتأزم على الأرض".

وشدد على أن استراتيجية النظام وحلفائه "ثابتة ومستمرة في استغلال أي مناسبة لخرق الاتفاقات، ومتابعة مسلسل الإجرام، ودعم الإرهاب، وخلط أوراق الحل كلما سنحت الفرص".

وتابع البيان موضحًا أن "مجلس الأمن، والأطراف الراعية للحل السياسي مسؤولة عن التدخل لإنقاذ أرواح المدنيين، ووقف جرائم الحرب، وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بسوريا، وعلى رأسها القرار 2254 وبيان جنيف".وتم تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بالإجماع وذلك بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2015 والمتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.

والثلاثاء، استهدف النظام بقصف مدفعي كثيف، مدينة معرة النعمان، وقريتي التح، وحوش القصابية، بريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن مقتل 11 مدني وإصابة 25 آخرين.