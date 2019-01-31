شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. مجهولون يطلقون النار على رجل أمن في تثليث والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت شرطة محافظة تثليث التابعة لمنطقة عسير، التحقيق في حادث إطلاق النار من قبل مجهولين، على رجل أمن بمركز أمن الطرق بالقيرة.

ونُقل رجل الأمن متأثرا بإصابته للمستشفى لتلقي العلاج، فيما عثرت الأجهزة الأمنية على سيارة يُشتبه أن الأشخاص كانوا يستقلونها أثناء إطلاق النار.

يأتي ذلك فيما يطالب الأهالي الجهات المعنية بتعزيز الطريق الرابط بين تثليث والمحافظات الأخرى بالأفراد والإمكانيات للحد من هذه الحوادث وضبط الخارجين والمخالفين.