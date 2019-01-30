شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من تعليم الرياض على مقطع سائق حافلة «الباب المفتوح» والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعلت إدارة تعليم الرياض، مع مقطع فيديو سائق حافلة طالبات يسير بسرعة وبابها مفتوح، مؤكدة أنها اتخذت الإجراءات القانونية تجاه السائق وقد تم إبعاده.

وأوضحت إدارة التعليم أنه تم التعامل مباشرة مع الحادث، ومخاطبة الشركة المشغلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للأمن والسلامة وإبعاد السائق في اليوم التالي.

وتابعت أنه تم الرد من قبل الشركة المشغلة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية حيال ذلك.

يُذكر أن مقطع فيديو متداول اليوم الأربعاء، أظهر حافلة نقل طالبات تسير بسرعة وبابها الجانبي مفتوح ويقف عليه بعض الطالبات الصغيرات في السن؛ مما تسبب في حالة من الاستياء بسبب استهتار السائق، وعليه أعلنت إدارة مرور الرياض ضبط السائق تمهيداً لإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة عليه في نظام المرور.

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