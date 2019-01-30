شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مقطع سيارة الإسعاف.. الهلال الأحمر يكشف تفاصيل حادث «بيشة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت هيئة الهلال الأحمر بمنطقه عسير عن تفاصيل الحادث المروري الذي وقع، أمس الثلاثاء، على طريق بيشة.

جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو وثقه أحد الأشخاص يتهم الهيئة بعدم تواجد فرق الإسعاف بشكل كافٍ، وأن الحادث باشرته سيارة إسعاف واحدة لـ6 مصابين من عائلة واحدة على طريق بيشة – سبت العلاية.

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري، أن عمليات المنطقة تلقت بلاغاً مساء أمس عن حادث نتج عنه ست إصابات.

وأن فرقة إسعافية باشرت الحادث ونقلت ثلاث إصابات عن طريق فرق هلال عسير، وحالتان نقلتا عن طريق جهات أخرى مشاركة بالموقع إلى مستشفى الملك عبدالله ببيشة، فيما تم نقل حالة عن طريق المواطنين قبل وصول فرق الإسعاف.

وأكد المتحدث الرسمي لهلال عسير استمرار تقديم الخدمات الإسعافية لجميع طالبيها، مشيراً إلى أن جميع الإصابات حالتهم مستقرة – ولله الحمد -.

يُشار إلى أن مقطع فيديو وثقه مواطن مغرب يوم أمس لحادث مروري بشديق على طريق بيشة – سبت العلاية لعائلة مكونة من ستة أشخاص، وبين أنه تعذر علاجهم في مستوصف شديق، إضافة لحضور سيارة إسعاف واحدة لست إصابات!

داعياً إلى ضرورة تعزيز مثل هذه الحالات بقدر كافٍ من مركبات الإسعاف وإيجاد مركز طوارئ بشديق لاستقبال الحالات الطارئة جراء الحوادث على هذا الطريق.