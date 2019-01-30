شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. ضبط مزرعة تستخدم لتخزين مواد غذائية ومنظفات مخالفة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ضبط مراقبو وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، خلال جولاتهم الرقابية، مزرعة في عنيزة تستغلها عمالة مخالفة في تخزين المنظفات والمواد الغذائية، دون وجود تصاريح أو اشتراطات سلامة.

وأوضحت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم مصادر 518 جالوناً من مواد التنظيف و816 عُلبة من المواد الغذائية والتمور المخالفة للبيانات التجارية.