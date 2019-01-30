وسط ترقب ورعب.. هل تواجه إيران مصير فنزويلا؟

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نظام الملالي يعيش حالة من الخوف ويتوقع انتقال الوضع في فنزويلا بعد الانقلاب إلى إيران نتيجة الانتفاضة التي تشهدها طهران منذ ما يقرب من عام ضد الأوضاع الاقتصادية المتردية

بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها فنزويلا نتيجة الانقلاب الذي شهدته كاراكاس بدعم من أمريكا، ينتاب قادة النظام الإيراني حالة من الرعب والترقب من انتقال المشهد الفنزويلي إلى طهران نتيجة تشابه الأزمة الاقتصادية التي تمر بها فنزويلا من جهة، والأوضاع الصعبة التي تعانيها إيران من جهة أخرى. الانقلاب الذي قسم فنزويلا بين رئيس البرلمان خوان غوايدو، والرئيس نيكولاس مادورو، تؤكد أهمية العنصر الاقتصادي والوضع المعيشي الداخلي وخطورة تأثيره في تقرير مصير النظام السياسي لأي بلد لا سيما تلك التي ما زالت تعتقد أن تجاهل مطالب الرأي العام الداخلي ممكنا.

ويتضح جليا أنه عندما يستشري الفساد السياسي والاقتصادي في النظام فهذا أمر مهم في تقبل الشعب أي تغيير يحدث ومن الداعم له وإذا أخضعنا هذا العنصر في إيران سنجد أن مطالب الشعب كلها تتركز في تحسين الوضع الاقتصادي والإصلاح السياسي على اعتبار أن مغامرات نظام الملالي الخارجية كانت نتيجتها سيئة على الشعب. ترقب

ويتضح جليا أنه عندما يستشري الفساد السياسي والاقتصادي في النظام فهذا أمر مهم في تقبل الشعب أي تغيير يحدث ومن الداعم له وإذا أخضعنا هذا العنصر في إيران سنجد أن مطالب الشعب كلها تتركز في تحسين الوضع الاقتصادي والإصلاح السياسي على اعتبار أن مغامرات نظام الملالي الخارجية كانت نتيجتها سيئة على الشعب. ترقب ومخاوف وفي الوقت الذي أعلنت فيه طهران دعمها للنظام الحاكم في كاراكاس بوجه الانتفاضة الشعبية، وسط حالة الخوف التي يعيشها نظام الملالي من تمدد الوضع في فنزويلا إلى إيران، توقع المستشار العسكري للمرشد الإيراني اللواء يحيى رحيم صفوي، أن تواجه إيران مصير فنزويلا. وقال إن بلاده تواجه ما وصفه بـ "تهديدات مركبة"، وأحد احتمالاتها أنها قد تواجه مصير فنزويلا. صفوي قال إن طهران تدرس استراتيجية الانتقال من الدفاع إلى الهجوم إذا ما تعرضت لهذه التهديدات. ودعا إلى التحالف مع روسيا لمواجهة التهديدات المركبة، لافتا إلى أن ما حدث في فنزويلا خير مثال عن نوعية هذه التهديدات، بحسب وكالة "إرنا". «استهداف النفط».. ورقة إيرانية جديدة لتهديد أمن الخليج وتأتي الإشارة إلى أحداث فنزويلا والدعوة إلى التحالف مع روسيا في سياق الموقف الإيراني الداعم للنظام الحاكم في كاراكاس بوجه الانتفاضة الشعبية، وكذلك خشية قادة النظام من أن تؤدي الاحتجاجات الشعبية المتفرقة في البلاد إلى التوسع مجددا؛ بحيث تشكل تهديدا وجوديا على النظام. وتعكس هذه التحذيرات رعب قادة نظام ولاية الفقيه من أن تؤدي الاحتجاجات الشعبية إلى التوسع مجددا بحيث تشكل تهديدا وجوديا على النظام. ويأتي هذا التخوف في وقت حذر فيه كبار مسؤولي النظام مما يطلقون عليه "الصيف الساخن" إثر احتمال عودة الاحتجاجات في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وذلك منذ أن صرح المرشد علي خامنئي، في خطاب الشهر الماضي، بأن أمريكا كانت تجهز لـ"صيف ساخن" في إيران. ويربط خامنئي وكبار مسؤولي النظام، الاحتجاجات الشعبية المتفرقة والمستمرة بأشكال مختلفة والإضرابات العمالية وزيادة وتيرة نزول مختلف شرائح الشعب الإيراني إلى الشوارع للاحتجاج على سياسات النظام، بما يصفونها بـ"المؤامرة الخارجية"، بحسب "الخليج". استغلال فكرة المؤامرة استغلال فكرة المؤامرة وحول المخاوف التي يعيشها النظام الإيراني، يرى الدكتور محمد بناية الباحث في الشأن الإيراني وعضو الهيئة التحريرية في مجلة مختارات إيرانية، أن الوضع في إيران مختلف لأن النظام في إيران كان شريكا من فترة لأمريكا في كثير من الملفات في المنطقة ونجح في أن يسيطر على دول مثل أفغانستان والعراق ولبنان سوريا واليمن وبالتالي فهو متيقظ لكل المحاولات الأمريكية. حرب «ستكسنت» صداع في رأس النظام الإيراني



وأوضح الدكتور بناية لـ"التحرير" أن النظام في طهران يحاول استغلال فكرة المؤامرة الأمريكية لكي يدعم وجوده، وهذا يعني أن نظرية المؤامرة ما هي إلا مجرد دعاية للاستهلاك الشعبي. وأضاف الباحث في الشأن الإيراني: "لكن حتى لو حاولت أمريكا عمل انقلاب في إيران على غرار ما قامت به في فنزويلا لن يكون الأمر سهلا، ويرجع ذلك لسببين الأول لأنه من الصعب على واشنطن اختراق إيران، وثانيا لأن النظام أحكم السيطرة بشكل كبير على الداخل الإيراني. مؤكدا أن النظام يؤمن نفسه إقليميا ومحليا ويحاول على الصعيد الدولي وتحديدا الدول الغربية لكن أوروبا لن تقف مع إيران ضد أمريكا. واختتم بناية حديثه لـ"التحرير" قائلا إن ذلك يعني أن نظام الملالي ومستعد لأى محاولة خارجية لدعم أي انقلاب أو تصدير نموذج فنزويلا إلى إيران.

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