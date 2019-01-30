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اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون، مساء الأربعاء في حادث إطلاق نار بجزيرة كورسيكا في فرنسا.
وبناء على المعلومات التي وردت للشرطة، بحسب إذاعة لوكسمبرج المحلية الخاصة، فإن شخصًا أطلق النار في أحد شوارع باستيا، ما أسفر عن وقوع ضحايا بينهم قتيل.
ولفتت الشرطة إلى أن المشتبه به شخص يبلغ من العمر 70 عامًا.
وبحسب المعلومات الأولية التي نشرتها صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، فإن الشخص الذي وصفته السلطات بأنه قناص، كان مسلحًا بسكين ايضًا وقد قتل شخصًا واحدًا على الأقل وأصاب ستة آخرين".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| المتهم مسن 70 عامًا.. قتيل و6 مصابين بإطلاق نار عشوائي في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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