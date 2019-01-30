فيديو| المتهم مسن 70 عامًا.. قتيل و6 مصابين بإطلاق نار عشوائي في فرنسا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون، مساء الأربعاء في حادث إطلاق نار بجزيرة كورسيكا في فرنسا.

وبناء على المعلومات التي وردت للشرطة، بحسب إذاعة لوكسمبرج المحلية الخاصة، فإن شخصًا أطلق النار في أحد شوارع باستيا، ما أسفر عن وقوع ضحايا بينهم قتيل.

ولفتت الشرطة إلى أن المشتبه به شخص يبلغ من العمر 70 عامًا.

وبحسب المعلومات الأولية التي نشرتها صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، فإن الشخص الذي وصفته السلطات بأنه قناص، كان مسلحًا بسكين ايضًا وقد قتل شخصًا واحدًا على الأقل وأصاب ستة آخرين".