هكذا طور طلاب أردنيون سيارة تعمل بالطاقة الشمسية

دبي - بواسطة محمد فارس تمكن طلاب هندسة في جامعة أردنية من تطوير سيارة تعمل بالطاقة الشمسية. الطلاب قالوا إن هذا بداية طموحهم لصنع سيارات مشابهة. © Getty Images/AFP/K. Mazraawi Provided by Deutsche Welle

قام طلاب في الجامعة الهاشمية بالأردن باختراع سيارة تعمل بالطاقة الشمسية كمشروع تخرجهم من كلية الهندسة. وقد أطلق الطلبة على مشروعهم اسم "الهاشمي1"، والتي سيعمل مهندسو المستقبل على نموذج ثان منها أكثر تطوراً تحت اسم "الهاشمي 2".

يُشار إلى أن الأردن يستورد نحو 96 في المائة من احتياجاته من الطاقة من البلدان المجاورة. لكن المملكة تخطط للتحول نحو الطاقات المتجددة لتصبح خالية من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.

وقال الأستاذ الدكتور كمال بني هاني، رئيس الجامعة الهاشمية، إن الحرم الجامعي الذي تبلغ مساحته تسعة ملايين متر مربع يعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة، ما يؤدي إلى انخفاض قيمة فاتورة الكهرباء من مليوني دينار أردني (2.8 مليون دولار) إلى دينار أردني واحد (1.4 دولار).

وبالإضافة إلى كون هذه السيارة صديقة للبيئة، فهي تمكن أفراد الأمن والطلاب ذوي الإعاقة من التنقل بسهولة في أنحاء الحرم الجامعي الكبير.

ولأن الطاقة الشمسية المستمدة من أشعة الشمس متاحة بسهولة في الأردن، فقد صارت واحدة من أهم مجالات التركيز في المملكة. وتعتمد المساجد الآن بشكل كامل على الألواح الشمسية لتزويدها بالطاقة. وتزود منشأة للطاقة الشمسية مخيم الزعتري للاجئين بالطاقة، ما يوفر الكهرباء لأكثر من 70 ألف لاجئ سوري يعيشون هناك.

وبوضع هذه التطورات في الاعتبار، قال بني هاني إن الجامعة ستواصل تشجيع الإبداع في قطاع الطاقة المتجددة. ويتركز هدفهم حالياً على إنتاج ما بين 20 و30 سيارة تعمل بالطاقة الشمسية للاستخدام داخل الحرم الجامعي.

م.م/ي.أ (رويترز)