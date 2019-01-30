شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة السودانية تؤكد جاهزيتها للتصدى لمحاولات استهداف البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجيش السوداني بيانا اليوم الأربعاء قال فيه إنه لن يسمح بسقوط الدولة، مؤكدا على جاهزية القوات المسلحة السودانية للتصدى لمحاولات استهداف الأمن الوطني.
وقال الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة "إن القوات المسلحة لن تسمح بسقوط الدولة السودانية أو إنزلاقها نحو المجهول".
وأضاف الماحي أن "الذين يتصدرون المشهد في المظاهرات هي ذات الوجوه التي ظلت تعادي السودان وتشوه صورته أمام العالم".
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