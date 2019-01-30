البرلمان التونسي ينتخب رئيسا جديدا للهيئة العليا للانتخابات

تونس/ يامنة سالمي/ الخليج 365

أعلن البرلمان التونسي، مساء الأربعاء، انتخاب نبيل بفّون، رئيسا جديدا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات (دستورية)، بالأغلبية المطلقة للأصوات، خلفا لمحمد التليلي المنصري، المستقيل من رئاسة الهيئة، في يوليو/تموز 2018.

وشهدت عملية التصويت، في جلسة عامة بالبرلمان، حصول المرشّح نبيل بفّون، على 141 صوتا، فيما حظي منافسه فاروق بوعسكر، بـ10 صوتا.

ويفترض انتخاب رئيس للهيئة حصول المرشّح على الأغلبية المطلقة للأصوات (109 صوتا من أصل 217 نائبا).

وإثر انتهاء عملية فرز الأصوات، في الجلسة العامة المسائية، قال رئيس البرلمان محمد الناصر، إن "عدد الأصوات المصرح بها 171 صوتا، منها 5 أوراق ملغاة، و15 ورقة بيضاء"، معلنا "نبيل بفّون، رئيسا للهيئة".

وفي يوليو الماضي، أعلن المنصري، استقالته من رئاسة الهيئة مع المحافظة على العضوية، ودعا البرلمان إلى البدء في إجراءات سد شغور خطة رئيس الهيئة.

ورفع المنصري، تقريرا للبرلمان يبرر فيه أسباب الاستقالة، ويستعرض فيه جملة من التجاوزات لأعضاء مجلس الهيئة تتعلق بالفساد وتضارب المصالح والمحسوبية والمحاباة والامتناع عن النشاط والعمل.

وقبل ذلك، قرّر مجلس الهيئة (8 أعضاء فقط من أصل 9)، في أواخر مايو/أيار 2018، إعفاء المنصري، من مهامه لأسباب أهمها؛ وجود إشكال في التواصل بين رئيس الهيئة والأعضاء، إضافة إلى اتخاذه قرارات فردية في عديد المسائل، واتهامه بارتكاب أخطاء جسيمة، وفق أعضاء من الهيئة.

والهيئة العليا للانتخابات، دستورية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.

وتم انتخابها من قبل المجلس التأسيسي، في 9 يناير/كانون الثاني 2014، بمقتضى قانونها الأساسي الصادر في 20 ديسمبر/كانون الأوّل 2012.

ويتكوّن مجلسها من 9 أعضاء، وتتمثل مهامها في الإشراف على تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية في البلاد.

وفي وقت سابق الأربعاء، انتخب البرلمان، ثلاثة أعضاء جدد لهيئة الانتخابات، وهم: حسناء بن سليمان، وسفيان العبيدي، وبلقاسم العياشي، في إطار تجديد ثلث الأعضاء (يتمّ كل سنتين)، وفق قانونها الأساسي.