شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 5 أعوام.. «أبشر توظيف» تحقق رقماً قياسياً وتستقبل 3 ملايين طلب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض :

حققت منصة “أبشر توظيف” خلال الـ5 أعوام السابقة، رقماً قياسياً في استقبال وإدارة طلبات التوظيف الخاصة بالقطاعات العسكرية والوزارات (رئاسة أمن الدولة، ووزارة الداخلية، ورئاسة الاستخبارات العامة).

وأوضحت المنصة أن طلبات التوظيف فاقت 3.085.000 طلب، ومعدل نمو تجاوز 400% مقارنة بـالعام 2014م الذي انطلقت فيه.

وتتيح منصة “أبشر توظيف” التواصل بين الأطراف المعنية؛ حيث تقوم أولاً بنشر وإتاحة المعلومات الأساسية حول الوظيفة؛ مما يتيح للخريجين والراغبين في الالتحاق بالسلك العسكري معرفة كل الشروط والمؤهلات المطلوبة؛ ومن ثم التقدم إلكترونياً على الوظائف المتاحة من خلال بياناتهم المسجلة في الأنظمة الحكومية المختلفة؛ حيث تتم معالجة البيانات وفرزها وفق المعايير المحددة من القطاع أو الجهة المعنية؛ مما يوفر قدراً كبيراً من الحياد والنزاهة.

وتُعد منصة “أبشر توظيف” منصة رقمية يديرها مركز المعلومات الوطني، تُعنى باستقبال وإدارة طلبات التوظيف للوزارات العسكرية والقطاعات ذات العلاقة؛ من أجل إتاحة فرص أفضل لإيجاد مرشحين للوظائف، ولتحل محل الطرق التقليدية في التوظيف، التي كانت تعتمد على قيام الشخص الراغب في الالتحاق بالوظيفة تقديم السير الذاتية والخطابات في ملف علاقي يحتوي على استمارة طلب التقديم وبعض المستندات والوثائق المهمة؛ ومن ثم الحضور للجهة المعلنة وعمل المقابلات الشخصية.