شكرا لقرائتكم خبر عن مرور الرياض يضبط قائد حافلة «الباب المفتوح» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ضبط مرور منطقة الرياض قائد الحافلة المدرسية الذي استهتر بحياة الطالبات وتجاوز المركبات بطريقة غير نظامية تاركاً باب الحافلة مفتوحاً.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يجري استكمال الإجراءات لإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة عليه في نظام المرور.

يُذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو يظهر حافلة نقل طالبات تسير بسرعة وبابها الجانبي كان مفتوحاً، ويقف عليه بعض الطالبات الصغيرات في السن.

وتسبب المقطع، في حالة من الاستهجان والاستنكار؛ بسبب خطورة ذلك على حياة الطالبات حيث يمكن أن يسبب ذلك في سقوطهن وإصابتهن.

وطالب متداولو المقطع الجهات المسؤولة في وزارة التعليم والجهات المعنية بالتحقيق في المقطع، وبيان حقيقته واتخاذ ما يلزم بحق كل من يعرض حياة الطلبة والطالبات للخطر.