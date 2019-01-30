شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. خطأ جسيم من سائق حافلة طالبات يعرض حياتهن للخطر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر حافلة نقل طالبات تسير بسرعة وبابها الجانبي كان مفتوحاً، ويقف عليه بعض الطالبات الصغيرات في السن.

وتسبب المقطع، في حالة من الاستهجان والاستنكار؛ بسبب خطورة ذلك على حياة الطالبات حيث يمكن أن يسبب ذلك في سقوطهن وإصابتهن.

وطالب متداولو المقطع الجهات المسؤولة في وزارة التعليم والجهات المعنية بالتحقيق في المقطع، وبيان حقيقته واتخاذ ما يلزم بحق كل من يعرض حياة الطلبة والطالبات للخطر.

و لم يتسن لصحيفة “الخليج 365” تحديد توقيت، أو مكان تصوير المقطع المتداول.