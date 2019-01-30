الان تتابع بـ “5 ابتكارات غير مسبوقة” ..هونور تطلق هاتفها العملاق “فيو 20” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

اختارت شركة هونر، مدينة دبي، لإطلاق هاتفها الأحدث والأبرز “هونر فيو 20”.

وسلطت “هونر” الضوء على خمس ميزات مبتكرة تعتبر الأولى من نوعها في العالم يتمتع بها الهاتف الجديد، بما في ذلك: الكاميرا الخلفية بدقة 48 ميغابكسل، والكاميرا ثلاثية الأبعاد التي تعتمد على قياسات زمن التحليق الضوئي TOF، والكاميرا الأمامية المدمجة في الشاشة بدقة 25 ميغابكسل ذات الفتحة الأصغر على مستوى القطاع بواقع 4.5 مم، ومعالج الذكاء الاصطناعي “كيرين 980” القائم على تقنية التصنيع المتقدمة “7 نانومتر”، إلى جانب تصميم “أورورا” المذهل بتقنية النانو ووحدة المعالجة العصبية ثنائية-النواة التي تدعم تكنولوجيا الهوائيات الثلاثية الافتراضية لشبكة “واي فاي” القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وكانت “هونر” قد أقامت فعالية إطلاق عالمية لهاتفها الجديد يوم 22 يناير 2019 في باريس.

ويأتي هاتف “هونر فيو20” مميزات فريدة إذ تعتبر الكاميرا الخلفية للهاتف أولى الكاميرات المزودة بمستشعر IMX586 بدقة 48 ميغابيكسل من شركة “سوني”، جنباً إلى جنب مع مستشعر CMOS ضخم بحجم 1/2 إنش، ومصفوفة فلاتر ألوان “باير كواد” بواقع 1.6 ميكرون بكسل.

ويدعم المستشعر، معززاً بشريحة المعالجة الجبارة “كيرين 980″، وضع التصوير فائق الوضوح بدقة 48 ميغابكسل والقائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (AI Ultra Clarity mode) لإنتاج صور تتميز بتفاصيل ونقاء لا يضاهى.

وتقوم الكاميرا بالتقاط عدة صور بدقة 48 ميغابكسل في آن واحد، ومن ثم دمج وترتيب أفضل التفاصيل من كل صورة ملتقطة لإنتاج صورة واحدة بدقة 48 ميغابكسل.

وكما تعالج وحدة المعالجة العصبية المزدوجة (dual-NPU) الخاصة بمعالج “كيرين 980” الصورة باستخدام خوارزمية ذكاء اصطناعي متقدمة – تعمل على تقييم جودة الصورة وتحسين التفاصيل في المناطق الداكنة وضبط الألوان بحيث تبدو أكثر إشراقاً.

وتعتبر الكاميرا الخلفية الثانية، وهي الكاميرا ثلاثية الأبعاد، قادرةً على إضافة أبعاد جديدة في مجال التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو، فضلاً عن كونها توفر مستويات أعلى من قابلية الاستخدام والتجارب المرحة.

وتقوم الكاميرا ثلاثية الأبعاد بجمع المعلومات ذات الصلة بأشكال الجسم المستهدف استناداً إلى قياسات زمن التحليق الضوئي (TOF) لتمكين استشعار عمق الصورة والتتبع الهيكلي والتقاط الحركة في الوقت الحقيقي.

ويمكن لهذه الكاميرا أن تحول هاتف “هونر فيو20” إلى منصة ألعاب قابلة للتحكم بواسطة الحركة، الأمر الذي يسمح بتشغيل ألعاب الواقع الافتراضي ثلاثية الأبعاد بصورة غير مسبوقة. وخلال الوقت الراهن، يدعم الهاتف لعبتي Fancy Skiing وFancy Darts.

تبدأ جوانب التصميم المذهل لهاتف “هونر فيو20” بتصميم الكاميرا الأمامية المدمجة فائق التطور. وتوفر شاشة العرض الكامل المبتكرة والمزودة بكاميرا أمامية تجربة عرض بدون حواف وقيمةً مذهلةً من 91.8% لنسبة الشاشة إلى لوحة اللمس.

ويستخدم مهندسو “هونر” حاملا متقدماً ذا تصميم مخمد للصدمات لتركيب الكاميرا بدقة تحت فتحة شفافة صغيرة للغاية بقطر 4.5 ملم تم تصنيعها باستخدام عمليات الطباعة الضوئية المتقدمة.

ويتفوق هاتف “هونر فيو20” على الهواتف المنافسة في مجال الكاميرات المدمجة في الشاشة – حيث يحافظ الهاتف على بنيته الهيكلية وصلابة شاشة العرض جنباً إلى جنب مع المستويات الأفضل لإمكانية الاستخدام وجودة الصورة.

وعلاوةً على ذلك، يعتبر “هونر فيو20” أول هاتف ذكي يستخدم تكنولوجيا الطباعة الضوئية النانوية الدقيقة (nanolithography) لإنشاء طبقة جمالية مبتكرة بتقنية النانو – تدرج لوني حيوي متدفق بشكل حرف (V) مع تأثير لامع على جسم الهاتف. ولا تتجاوز سماكة هيكل الهاتف المنحني وثلاثي الأبعاد ذو التصميم الدائري الأنيق 8.1 ملم، كما يتألف من مزيج مثالي من المعدن والطبقات الزجاجية. ويعتبر هذا التصميم فائق التطور بمثابة ترجمة جامحة للأسس التي تقوم عليها علامة “هونر”.

وينطوي هاتف “هونر فيو20” على مجموعة من المزايا التي تسبق عصرها دون أدنى شك، وهي: معالج الذكاء الاصطناعي “كيرين 980” القائم على تقنية التصنيع المتقدمة “7 نانومتر” مع وحدة المعالجة العصبية المزدوجة dual-NPU))؛ ونظام التبريد السائل والقادر على تبديد الحرارة بشكل فعال لتحسين الأداء؛ وتكنولوجيا الهوائيات الثلاثية الافتراضية لشبكة “واي فاي” القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والمعدة لتجنب أي ضعف في الإشارة اللاسلكية عندما تحجب يد المستخدم مستقبل الإشارة؛ والبطارية الجبارة ذات سعة 4000 ميلي أمبير التي توفر تجربة ألعاب طويلة دون أي انقطاع؛ ووحدة التخزين الداخلية الضخمة.

يأتي هاتف “هونر فيو20” مزوداً بقدرات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المبتكرة، مما يتيح له توفير تجارب مخصصة وسهلة الاستخدام. وتعتبر الكاميرا ثلاثية الأبعاد وقدرات الذكاء الاصطناعي للهاتف قادرةً على تمييز أكثر من 100 صنف من الأطعمة وتوفير معلومات السعرات الحرارية لمساعدة المستخدمين على اتباع أنماط حياة صحية.

ويمكن لخاصية التعرف على الأجسام باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (AI object identify) التعرف على أكثر من 300 معلم شهير و100 ألف لوحة حول العالم.

ويتوفر هاتف “هونر فيو20” حالياً للشراء في الإمارات ابتداءً من سعر 2399 درهما إماراتيا ضمن مجموعة مختارة من متاجر التجزئة، بما في ذلك “كارفور” و”أكسيوم” و”لولو” و”جمبو” و”إماكس” و”جولي شيك” و”شرف” و”ك إم للتجارة”، إضافة على جميع متاجر الهواتف الذكية.

وقد تمّ طرحه بأربعة ألوان مختلفة: “سافاير بلو” الأزرق وتصميم موسكينو (“فانتوم بلو” تدرج طيف الأزرق و” فانتوم ريد” تدرج طيف الأحمر).

وأيضاً في حفل الإطلاق بالإمارات، أصدرت هونر “ساعة هونر” الذكية الجديدة التي صممت لتناسب جميع جوانب الحياة اليومية. تتوفر ساعة هونر الآن للشراء في متاجر البيع بالتجزئة في الإمارات، وتبدأ الأسعار من 669 درهماً إماراتياً.