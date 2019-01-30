اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أوقفت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، 63 شخصًا معظمهم من الطيارين العسكريين، للاشتباه بارتباطهم بمحاولة الانقلاب، بحسب النيابة العامة في أنقرة.
ويأتي ذلك ضمن تحقيقات يجريها المدعي العام في جماعة الداعية التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه تركيا بالوقوف خلف محاولة الانقلاب، فيما ينفي ذلك بشدة.
وبين الـ63 المشتبه بهم 46 طيار مروحية في الخدمة العسكرية الفعلية وطياران سابقان، والـ15 الباقون مدنيون يعملون لحركة غولن التي تصنفها تركيا "إرهابية"، بحسب مكتب النيابة العامة.
وتم توقيف عشرات آلاف الأشخاص في حملات أمنية تجريها السلطات التركية، محاولة الانقلاب الفاشلة، فيما تمت إقالة أو تعليق عمل آخرون.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| لهذا السبب.. حكومة أردوغان تعتقل 63 طيارًا عسكريًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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