فيديو| السعودية تصدر قرارًا بتوقيف 126 موظفًا... ماذا يحدث في المملكة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في خطوة مفاجئة، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية اليوم، أنها أوقفت 126 موظفًا عن العمل في أنحاء مختلفة بالمملكة لتورطهم في قضايا فساد.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه تم توجيه الاتهام لـ126 موظفًا في مختلف الأمانات والبلديات بالتورط في قضايا عدة منها الفساد المالي والإداري، وكذلك اتهمتهم بمخالفات قانونية كاستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة ومخالفة جنائية.

التحقيقات شملت موظفين في أمانة الرياض وجدة والعاصمة المقدسة والأحساء والباحة والجوف.

كما شملت التحقيقات الحدود الشمالية والشرقية والطائف وتبوك وجازان وحائل وحفر الباطن ونجران والقصيم، وشددت الوزارة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية بحق المتهمين بالتعاون مع الجهات المختصة.

وتشن السعودية حملة مكبرة منذ قرابة العام ضد الفساد، حسبما أعلنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل عام.

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