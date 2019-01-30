التحالف يعلن تدمير طائرة دون طيار أطلقها الحوثيون فوق السعودية

اسماء السيد - الرياض: أعلن التحالف العسكري بقيادة السعوديّة في اليمن الأربعاء أنه اعترض ودمر طائرة دون طيار أطلقها الحوثيون في اليمن فوق مدينة أبها في المملكة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسماً غير معرّف (...) بمدينة أبها وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره".

وبحسب المالكي فإنه "من خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة تبين أنها طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية".

وكان التحالف أعلن في 20 من يناير الماضي أنه "دمّر" سبعة أهداف تابعة للحوثيّين في محيط صنعاء، بينها مواقع تُستخدم لصناعة أو تخزين أو إطلاق طائرات من دون طيّار.

واتهم التحالف إيران بتوفير الطائرات من دون طيار للحوثيين والمهارات التقنية لإطلاق هذا النوع من المعدات.

وشن الحوثيون هذا الشهر هجوما بطائرة دون طيار استهدف عرضا عسكريا في قاعدة العند الجوية اليمنية، أكبر قاعدة في البلاد ما أدى إلى مقتل رئيس الاستخبارات العسكرية في القوات اليمنية الموالية للحكومة.

