وفاة شقيق الفريق شفيق.. والجنازة غدا بمسجد المشير طنطاوي

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press توفي الدكتور محمد شفيق زكي، وكيل أول المخابرات العامة الأسبق، وأستاذ علم الاجتماع السياسي، شقيق رئيس وزراء مصر الأسبق الفريق أحمد شفيق. يذكر أن الدكتور محمد شفيق كان يشغل منصب رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط السابق، وهو الشقيق الأكبر لرئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق. وتقام صلاة الجنازة غدا الخميس بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، بعد صلاة الظهر، والعزاء يوم الأحد في المسجد نفسه، وفقا لما ذكره نجله هشام شفيق. إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار جديدة من خلال تطبيق واتساب أرسل "اشتراك" ل

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