شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يحتجز وزير الزراعة الفلسطينى شرق رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، وزير الزراعة الفلسطيني سفيان سلطان، عند حاجز عسكري قرب بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، خلال توجهه إلى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الزراعة - في بيان اليوم - أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الوزير للاحتجاز، حيث تعرض للاحتجاز عدة مرات خلال الفترة الماضية.

وأضافت الوزارة أن جنود الاحتلال أشهروا السلاح بوجه الوزير سلطان، وهددوه بإطلاق النار على مركبته في المرة المقبلة.