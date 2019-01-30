شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يحتجز وزير الزراعة الفلسطينى شرق رام الله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، وزير الزراعة الفلسطيني سفيان سلطان، عند حاجز عسكري قرب بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، خلال توجهه إلى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وذكرت وزارة الزراعة - في بيان اليوم - أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الوزير للاحتجاز، حيث تعرض للاحتجاز عدة مرات خلال الفترة الماضية.
وأضافت الوزارة أن جنود الاحتلال أشهروا السلاح بوجه الوزير سلطان، وهددوه بإطلاق النار على مركبته في المرة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلى يحتجز وزير الزراعة الفلسطينى شرق رام الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.