العاهل الأردنى يبحث هاتفيا مع ملك إسبانيا التطورات الإقليمية الراهنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اتصالا هاتفيا اليوم الأربعاء، من ملك إسبانيا فيليب السادس. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الجانبين تناولا - خلال الاتصال - علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى التطورات الإقليمية الراهنة.

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