شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السودانى: 2019 سيكون عام الشباب بامتياز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس السوداني عمر البشير رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، إن العام 2019 سيكون عام الشباب بامتياز، وأن الدولة ستنفذ فيه مشروعات طموحة لخلق مزيد من الاستقرار والتميز للشباب السوداني في شتى المجالات.

وقال إن بلاده بدأت بعبور التحديات والأزمات الحالية، مبيناً أن البلاد موعودة بانفراج كبير وخيرات متداخلة.

جاء ذلك خلال مخاطبة البشير للمكتب التنفيذي لأمانة شباب المؤتمر الوطني الاتحادية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأعطى البشير توجيهات بتطبيق معايير العدالة في فرص التوظيف والتشغيل والمشاركة السياسية والاقتصادية.

كان الرئيس البشير قد كشف أول أمس الاثنين أن السودان فقد بعد انفصال الجنوب في عام 2011 أكثر من 90% من ميزانيتها مما أثر في الميزان التجاري.

يذكر أن السودان يشهد منذ التاسع عشر من الشهر الماضي احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، خلفت عددا من القتلى والجرحى.