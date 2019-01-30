شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد».. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على المدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - المدينة المنورة:

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيها يفيد باستمرار وجود تشكيلات من السحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع، والتي قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية على منطقة المدينة المنورة.

وأوضحت “الأرصاد” أن الحالة تشمل ينبع وينبع النخل وبدر والمسيجيد والرايس واليتمة والمدينة المنورة والفقرة والحناكية، إضافة للأجزاء المجاورة، موضحة أن الحالة تستمر إلى الساعة الثانية من صباح غد الخميس.

كما جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة تحذيراتها للمواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات.