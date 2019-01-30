استقبل وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، في مطار الملكة علياء الدولي، وزير الخارجية سامح شكري.

كما استقبل الوزير الأردني – حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) – نظراءه من الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والبحرين الشيخ خالد بن احمد آل خليفة، والكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الدولة للشئون الخارجية السعودي عادل الجبير.

وكان شكري قد توجه – في وقت سابق اليوم – إلى المملكة الأردنية الهاشمية؛ للمشاركة في أعمال الاجتماع الوزاري التشاوري الخاص بمناقشة عدد من القضايا الإقليمية والذي يعقد غدا في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت، بمشاركة وزراء خارجية عدد من الدول العربية.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية الأدرن يستقبل شكري ونظرائه المشاركين في «البحر الميت» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.