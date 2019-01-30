شكرا لقرائتكم السنيورة من الكويت: لتطبيق الطائف والابتعاد عن ابتداع سوابق لخلق أعراف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 30 يناير 2019 - اخر تحديث في 30 يناير 2019 / 20:24

شدد الرئيس السابق للحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة "على أهمية التمسك بالدستور اللبناني والقوانين المرعية الاجراء والتزام الإصلاح نهجا وممارسة، وعلى ضرورة العمل على تطبيق اتفاق الطائف بكل بنوده والابتعاد عن ابتداع السوابق بهدف خلق اعراف جديدة تضعف الدستور والبلاد والنظام السياسي". ودعا خلال لقاء مع اعضاء الجالية اللبنانية في الكويت تم في السفارة اللبنانية بدعوة من القائمة بالأعمال بالوكالة نسرين بوكرم، "الى الانتهاء من تشكيل الحكومة اللبنانية لان البلاد لم تعد تحمل هذا التسويف والمماطلة"، وشدد على دعم مواقف وتوجهات الرئيس المكلف سعد الحريري".



وكان االسنيورة قد التقى في الكويت رئيس مجلس الاعيان الأردني فيصل الفايز وعرض معه التطورات والأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والأردن.