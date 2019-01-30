نحو ألف حافلة ستنطلق من دبي للمشاركة في قداس البابا فرنسيس

اسماء السيد - دبي: ذكرت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية الصادرة بالإنكليزية أن نحو ألف حافلة ستنطلق من دبي لتقل المشاركين في القداس الذي سيقيمه البابا فرنسيس في أبو ظبي.

وستنقل الحافلات المشاركين الذين يحملون تذاكر لحضور القداس مجانا، بحسب الصحيفة.

ويتوقع المنظمون مشاركة نحو 135 ألف شخص في القداس.

تريد الإمارات تعزيز صورة التسامح الديني والتعددية الثقافية التي تعتمدها. وهناك العديد من السكان المسيحيين في البلاد وخصوصا في صفوف العمال الاجانب.

وسيزور البابا فرنسيس الإمارات من 3 الى 5 شباط/فبراير للمشاركة في لقاء حوار عالمي بين الأديان حول "الأخوة الإنسانية" بدعوة من ولي عهد أبو ظبي.