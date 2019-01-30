دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق MyPrivacy يوفر جميع طرق الحماية في مكانٍ واحد

كوّن الهاتف الشخصي يعتبر من أكثر الأشياء خصوصية في حياة المستخدمين إلى أبعد حدود، يعتبر الحفاظ على البيانات الموجودة عليه وحمايتها من أي انتهاك أمرًا يسعى الجميع له، لكن يجدر القول بأن الأمر يصبح صعبًا مع حجم وتنوع الاستخدام الأمر الذي يجعل المستخدم قلقًا باستمرار حول بياناته؛ لذلك يتواجد تطبيق MyPrivacy الذي يقدم جميع سُبل الحماية في مكان واحد.

فيتمتع التطبيق بقدرته على توفير تصفح سري وإمكانية الاستفادة من خدمة VPN بمستوى عالٍ لجعل التصفح أكثر أمانًا، بجانب تقديمه مزايا لحفظ الملفات والصور والفيديو.

ماذا يعني تطبيق MyPrivacy؟

تثبيت المستخدم لتطبيق MyPrivacy وخصوصًا على iOS يعني أنه سيحصل على خصوصية وحماية كاملة على هاتفه بغض النظر عمن يمكنه استخدامه أو مراقبته، حيث يقدم مطورو التطبيق متصفح سريع وأمن يجعل من تصفح المواقع أمرًا سهلًا وفي نفس الوقت عالي الحماية بسبب عدم قدرة الأخرين على الوصول لسجل التصفح، كما يقدم ميزة VPN تساعد على فتح باب التصفح بلا قيود وبشكل أمن دون قدرة أي شخص على تتبع ذلك بفضل الخوادم العديدة المزايا التي تعمل بدورها على إخفاء أو فبركة مكان تصفح واي فاي ويستطيع المستخدم استغلالها من خلال اشتراكات تتناسب مع الحاجة.

الميزتان السابقتان تنضمان أيضًا إلى عدد من مزايا الحماية الأخرى التي يقدمها التطبيق على iOS؛ فالمستخدم سيكون قادرًا على حفظ الصور وحمايتها ضمن مجلدات خاصة يتم تصنيفها حسب الحاجة وإبعادها عن المعرض العام، بجانب قدرته على حفظ الملفات والبيانات الهامة مثل بطاقات الائتمان وجواز السفر. وكذلك الاستمتاع بميزة إنشاء كلمات مرور قوية يجعل من الصعب جدًا كسرها.

وبجانب تلك المزايا المتكاملة لمستخدمي iOS، فإن نسخة أندرويد ستوفر ميزة تسمح بإنشاء حسابات خاصة مختلفة على الهاتف، فيمكن تحديد حساب للأطفال وحساب شخصي وأخر للأصدقاء على سبيل المثال، وهذا يعني أن كل شخص سيتمكن فقط من الوصول للمحتوى الذي يفترض أن يراه وليس أي محتوى؛ حيث أن الأطفال لن يتمكنوا من الوصول لتطبيقات غير مصرح بها لهم ولا حتى الدفع عبر المتجر لشراء تطبيقات جديدة وغيرها من الأمور. كما تقدم هذه الميزة أيضًا إنشاء حساب “خدمة” والذي يمنع عمال الصيانة من الوصول لأي من البيانات عند صيانة الهاتف.

الاشتراك في تطبيق MyPrivacy؟

يستطيع المستخدم التمتع بالمزايا الأساسية بشكل مجاني، كما يمكنه الاستفادة من بعض المزايا الإضافية مقابل 1$ شهريًا، أما في الرغبة بالاستمتاع بحزمة الحماية الكاملة مع VPN سيحصل المستخدم على 30 يومًا لتجربة الخدمة وبعدها سيكون عليه الاشتراك بأسعار تبدأ من 8.33$ شهريًا.

يمكن الحصول على نسخة iOS للتطبيق من هنا، وعلى نسخة أندرويد من هنا.

التدوينة تطبيق MyPrivacy يوفر جميع طرق الحماية في مكانٍ واحد ظهرت أولاً على عالم التقنية.