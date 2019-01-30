دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تكشف عن عدد الأجهزة المستخدمة الآن 1.4 مليار جهاز ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت ابل مؤخراً عن تقريرها المالي للربع الأول من عام 2019، كما أكدت الشركة على أن عدد أجهزة ابل النشطة بالفعل يصل إلى 1.4 مليار جهاز حتى الآن.

أشارت شركة ابل إلى أن مبيعات هواتف الأيفون انخفضت بتسبة 15% خلال هذا الربع من عام 2019، إلا أن مع هذا الإعلان قدمت شركة ابل رقم قياسي جديد في عدد أجهزة الشركة النشطة بالفعل في الأسواق العالمية والتي تصل إلى 1.4 مليار جهاز.

وتشمل هذه الأجهزة المستخدمة بالفعل من أجهزة ابل كلاً من هواتف الأيفون، الآيباد، أجهزة ماك، ساعات ابل الذكية، إلى جانب أجهزة iPod وApple TV وبعض إكسسوارات ابل، أي كل الأجهزة التي تعمل من خلال منصات الشركة المختلفة، كما أكدت Luca Maestri من ابل على أن هواتف الأيفون تشغل 900 مليون وحدة من الأجهزة المستخدمة بالفعل أي بإرتفاع بنسبة 9% عن العام الماضي.

من ناحية أخرى أشار الرئيس التنفيذي لشركة ابل Tim Cook في تصريحاته الأخيرة إلى أن نسبة الإيرادات في الربع الأول من 2019 مخيبة للآمال، إلا أن الشركة مازالت تترقب تحقيق أهدافها على المدى الطويل، كما أكد عل أن قاعدة المستخدمين لأجهزة وخدمات شركة ابل في نمو مستمر.

يذكر أن ابل حققت رقمها القياسي الأول في عدد الأجهزة المستخدمة بالفعل في الأسواق العالمية خلال عام 2016، حيث وصل عدد الأجهزة النشطة عالمياً من أجهزة ابل إلى 1 مليار جهاز، ومن ثم ارتفع عدد المستخدمين في 2018 ليصل إلى 1.3 مليار جهاز.

المصدر

هذا الموضوع ابل تكشف عن عدد الأجهزة المستخدمة الآن 1.4 مليار جهاز ظهر على التقنية بلا حدود.