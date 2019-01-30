شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينية برصاص قوات إسرائيلية بالقدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء إن فلسطينية استشهدت برصاص الجيش الإسرائيلي على حاجز عسكري شرقي مدينة القدس.

وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي امرأة ممددة على الأرض عند حاجز الزعيم العسكري شرق القدس وعددا من أفراد الاحتلال الإسرائيلي على مقربة منها.

ويربط هذا الحاجز بلدة الزعيم مع مدينة القدس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن القوات أطلقت النار على فلسطينية عمرها 16 عاما حاولت تنفيذ هجوم بسكين عند نقطة تفتيش أمنية بين الضفة الغربية المحتلة والقدس اليوم الأربعاء.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن الفتاة من سكان مدينة رام الله.

ومنذ انهيار محادثات السلام التي كانت الولايات المتحدة وسيطا فيها عام 2014، ينفذ فلسطينيون هجمات متفرقة تستهدف إسرائيليين في الشوارع.

ويقول الفلسطينيون إن المهاجمين ينفذون الهجمات من منطلق الغضب من القيود الإسرائيلية. وتقول إسرائيل إن الهجمات يذكيها التحريض وأحيانا يكون الدافع فيها مشاكل شخصية لدى المهاجمين.

وقال يورام هاليفي قائد شرطة القدس إن الفتاة الفلسطينية "أخرجت سكينا وحاولت طعن" أفراد أمن عند نقطة تفتيش الزعيم وتم إطلاق النار عليها.