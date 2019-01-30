الحكم بسجن مسؤولة مصرية رفيعة المستوى 12 عاما

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باشرت النيابة التحقيقات في القضية والتي كشفت حصولها على رشوة 20 ألف جنيه، ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع "واحة خطاب" للمأكولات البدوية، مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها.
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وأوضحت التحقيقات أن سعاد الخولى طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة مبلغ 500 ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 ألف جنيه، مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بعقار في منطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية.
وكشفت تحقيقات الرقابة الإدارية، أنها حصلت من مالكة إحدى الفيلات بحى العجمى، على قلادة ذهبية مقابل استعمال نفوذها لدى مسؤولي الحي لإنهاء أعمال الرصف والنظافة والإنارة للطريق المؤدي لمسكنها.
كما طلبت وأخذت من مالك شركة "لاند مارك" للاستثمارات العقارية والسياحية إقامة لها ولأسرتها في فندق الميراج بمنطقة سيدى عبد الرحمن، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية وفحص جدوى المشاركة في الأرباح لتجديد التعاقد معه.
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