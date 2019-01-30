المتحدث العسكري لقوات صنعاء: 92 غارة لطيران التحالف وتصعيد غير مسبوق في الحديدة

وحمل المتحدث العسكري "العدوان ومرتزقته المسئولية الكاملة عن تلك الخروقات والتصعيد الخطير وما سيترتب على ذلك من تداعيات"، مؤكدا على أن قوات صنعاء لاتزال تلتزم بأعلى درجات ضبط النفس واحترام القرارات الأممية وماتم الالتزام به في السويد.

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وأضاف سريع لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء "خلافا للتصعيد بالغارات الجوية اليوم ارتكب التحالف248 خرقا خلال 72 ساعة الماضية تنوعت بين إطلاق 149 قذيفة و12 صاروخا و56 إطلاق نار من القناصة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة على مزارع ومنازل المواطنين ومواقع قواتنا".

وأوضح سريع أن "طيران العدوان شن إضافة إلى الخمسة عشرة غارة في الحديدة، 67 غارة على عدد من المحافظات منها 26 غارة على صعدة وغارتين على حام بالجوف وغارة على صرواح بمأرب وغارة على نهم بمحافظة صنعاء وغارة على بكيل المير وغارة على مستبأ وعشر غارات على كشر وتسع غارات على حرض بمحافظة حجة وغارة على قبالة نجران و7 غارات على محافظة ذمار و7 غارات على محافظة ريمة وغارة على بني سعد بالمحويت".

وأشار المتحدث العسكري إلى أنهم "ردا على تصعيد العدوان ومرتزقته نفذ مقاتلو الجيش واللجان الشعبية أربع عمليات هجومية على مواقع المرتزقة منها عملية هجومية على مواقع المرتزقة في نجد الفارس بنجران تم خلالها استعادة جبل الهيج الذي كان العدو قد تقدم فيه خلال اليومين الماضيين وعملية هجومية أخرى على جنوب القرن بنهم وعملية هجومية على غرب العرة بباقم كما نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية استهدفت تجمعات للعدو في الربوعة بعسير".

كما تم تنفيذ "تسع عمليات إغارة على مواقع المرتزقة في معسكر السلان وقيزان بالمصلوب وعلى الضويحة والصرفة والرشح ومثلث الوازعية في تعز وعلى أرتاب عسير في قانية وعلى كعواش بذي ناعم في البيضاء وبين الفريضة ومشعل قبالة جيزان وعلى شرق الحسكول برازح وعلى تبة السلطان بالصوح قبالة جيزان الى جانب تنفيذ عشر عمليات نوعية استهدفت مواقع وتحركات وتجمعات وخطوط إمدادات العدو في مثلث الوازعية وفي الشقب بتعز وفي شمال شرق جبل الوقار وفي قبالة السديس وفي الشرفة وغرب مجازة قبالة نجران وفي شرق جبل الدود بجيزان وفي القعيف وفي سلبة بالجوف".

وأتم سريع "كبد مقاتلونا العدو ومرتزقته خسائر في الأرواح والعتاد حيث لقي أكثر من عشرين مرتزقا مصرعهم وأصيب تسعة وأربعون آخرون في مربع شجع قبالة نجران كما تم قنص اثنين مرتزقة في صحراء البقع وثلاثة آخرين بين الفريضة ومشعل وقنص ثلاثة مرتزقة في الحسكول برازح كما سقط أكثر من 68 مرتزقا بين قتيل ومصاب في الأزهور برازح في حين تم تدمير آلية وإحراق طقم للمرتزقة في الملاحيط وإعطاب طقم آخر في رازح وطقم ثالث محمل بالمرتزقة شرق مثلث عاهم".