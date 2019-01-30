قطر تبرم اتفاقية مع بريطانيا لمكافحة تفجير الطائرات

وتنص المذكرة على تطوير وتعزيز أمن الطيران المدني، من خلال التدريب على التوعية بالمخاطر الناجمة عن المتفجرات، بحسب وكالة الأنباء القطرية.
واعتبرت الوكالة الرسمية القطرية توقيع هذه المذكرة، إضافة رئيسية لتعزيز البنية التحتية لأمن الطيران المدني في دولة قطر، من النواحي العملية والتقنية.
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