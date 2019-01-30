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القاهرة — سبوتنيك. وبحسب الموقع الرسمي لقيادة الأركان الكويتية على الإنترنت، يشارك في فعاليات تمرين "اليرموك 4"، عدد من طائرات "إف 18" التابعة للقوة الجوية الكويتية، وعدد من طائرات "إف 16"، التابعة للقوة الجوية المصرية.
© Sputnik . Pavel Gerasimov
ويتضمن تمرين "صباح 1" محاضرات نظرية وعملية بقاعدة محمد الأحمد البحرية، وتدريبات ميدانية لعمليات الإنزال البحري للجنود والعربات المقاتلة، خاصة بالملاحة والمناورات البحرية في المياه الإقليمية الكويتية.
ويعد هذا التمرين هو الأول من نوعه لكلا الجانبين، وتشارك فيه قطاعات من القوات البحرية الكويتية والقوات البحرية المصرية.
وتأتي أهمية هذه التمارين لتطوير وتعزيز مبدأ التعاون والتنسيق والتخطيط المشترك، ورفع المستوى التدريبي والجاهزية القتالية بين القوات المسلحة للبلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر لرفع الجاهزية القتالية... انطلاق تدريبات عسكرية مصرية كويتية مشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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