لرفع الجاهزية القتالية... انطلاق تدريبات عسكرية مصرية كويتية مشتركة

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب الموقع الرسمي لقيادة الأركان الكويتية على الإنترنت، يشارك في فعاليات تمرين "اليرموك 4"، عدد من طائرات "إف 18" التابعة للقوة الجوية الكويتية، وعدد من طائرات "إف 16"، التابعة للقوة الجوية المصرية.



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ويشتمل على عمليات الدفاع والهجوم المشترك للأهداف المخطط لها مسبقا، بالإضافة للتدريب على عمليات الاستطلاع الجوي للأهداف المعادية، باستخدام أحدث التكتيكات الجوية، وأساليب القتال الحديثة؛ بهدف تعزيز القدرة على إدارة أعمال القتال الجوي المشترك.ويتضمن تمرين "صباح 1" محاضرات نظرية وعملية بقاعدة محمد الأحمد البحرية، وتدريبات ميدانية لعمليات الإنزال البحري للجنود والعربات المقاتلة، خاصة بالملاحة والمناورات البحرية في المياه الإقليمية الكويتية.ويعد هذا التمرين هو الأول من نوعه لكلا الجانبين، وتشارك فيه قطاعات من القوات البحرية الكويتية والقوات البحرية المصرية.وتأتي أهمية هذه التمارين لتطوير وتعزيز مبدأ التعاون والتنسيق والتخطيط المشترك، ورفع المستوى التدريبي والجاهزية القتالية بين القوات المسلحة للبلدين.