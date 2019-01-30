العاهل الأردني يستقبل وزراء خارجية عرب قبل عقدهم لقاء تشاوريا يوم غد

عمان — سبوتنيك. وأكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه اليوم وزراء الخارجية العرب، أهمية التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا والأزمات التي تواجه المنطقة، وبما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها.

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وحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي فقد "أكد الملك عبد الله الثاني، خلال استقباله عددا من وزراء الخارجية العرب اليوم الأربعاء، أهمية التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا والأزمات التي تواجه المنطقة، وبما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها".

واستقبل العاهل الأردني في قصر الحسينية، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، في دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية عادل الجبير.

وجرى خلال لقاء الملك مع وزراء الخارجية التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط الأردن مع أشقائه العرب، حيث أعرب جلالته عن أمله في أن تسهم نتائج اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية بنتائج مثمرة.

اللقاء تناول أيضا القضية الفلسطينية، حيث شدد جلالته على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويتواجد وزراء خارجية الكويت والإمارات والبحرين ومصر والسعودية، في المملكة للمشاركة في لقاء تشاوري يعقد بمنطقة البحر الميت لبحث التطورات الراهنة في المنطقة وسبل التعامل معها.

وكشف مصدر مطلع يوم أمس لوكالة "سبوتنيك" بأن الموضوع الأبرز الذي ستتم مناقشته خلال الاجتماع الوزاري المنتظر عقده في الأردن لوزراء خارجية 5 دول عربية بالإضافة إلى الأردن هو عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.