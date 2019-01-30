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ولفت أبو عبيدة في رسالة له عبر تطبيق "تليغرام"، إلى أن "محبي المقاومة في كل العالم يحاربون هذه المحاولات الإسرائيلية، ويسعون لإيجاد كافة سبل الدعم الممكنة للمقاومة الفلسطينية"؛ بحسب موقع "فلسطين اليوم".
© AP Photo / Adel Hana
يشار إلى أن عملة "البيتكوين" عبارة عن عملة رقمية ونظام دفع عالمي، يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى، مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية، بشكل كامل، تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها.
ولا توجد لعملة "البيتكوين" هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، وهي تمثل رصيداً نقدياً إلكترونياً، ولها خصائص مشابهة للعملات التقليدية، لكنها لا تخضع عادة لسلطة هيئة موحدة، مثل المصارف المركزية.
كانت هذه تفاصيل خبر عبر عملة الـ"بيتكوين"... "كتائب القسام" تدعو لدعم المقاومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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