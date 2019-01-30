عبر عملة الـ"بيتكوين"... "كتائب القسام" تدعو لدعم المقاومة

ولفت أبو عبيدة في رسالة له عبر تطبيق "تليغرام"، إلى أن "محبي المقاومة في كل العالم يحاربون هذه المحاولات الإسرائيلية، ويسعون لإيجاد كافة سبل الدعم الممكنة للمقاومة الفلسطينية"؛ بحسب موقع "فلسطين اليوم".

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ودعا أبو عبيدة "كل محبي المقاومة وداعمي قضيتنا العادلة لدعم المقاومة ماليا، من خلال عملة الـ"بيتكوين"، عبر الآليات التي سنعلن عنها قريباً".يشار إلى أن عملة " البيتكوين " عبارة عن عملة رقمية ونظام دفع عالمي، يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى، مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية، بشكل كامل، تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها.

ولا توجد لعملة "البيتكوين" هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، وهي تمثل رصيداً نقدياً إلكترونياً، ولها خصائص مشابهة للعملات التقليدية، لكنها لا تخضع عادة لسلطة هيئة موحدة، مثل المصارف المركزية.