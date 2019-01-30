التحالف العربي يشن سلسلة غارات على اليمن

القاهرة — سبوتنيك. ذكر المركز الإعلامي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على "تويتر"، أن طيران التحالف استهدف بعشر غارات مزارع شرق مديرية الجراحي جنوب شرقي الحديدة.

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وأضاف "التحالف شن 4 غارات جوية على منطقة المعشور في مديرية السخنة شرق الحديدة".

وأشار المركز إلى تنفيذ طيران التحالف سلسلة غارات على منطقة الغاوية في مديرية بلاد الطعام بمحافظة ريمة، غربي اليمن.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير / كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 في المئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

وتوصل الطرفان الحكومة اليمنية و"الحوثيين" في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لعدد من الاتفاقيات شملت وقف إطلاق للنار في محافظة الحديدة غربي البلاد وتيسير إدخال المساعدات لملايين اليمنيين، ويتبادل الطرفان بشكل متكرر الاتهامات بانتهاك الاتفاق.