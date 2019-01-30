تزامنا مع المطالبة بتنحي البشير... وزير دفاع السودان يوجه كلمة لضباطه

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يتزامن بيان الجيش السوداني مع استمرار الاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير على خلفية سوء الأوضاع الاقتصادية.

الخرطوم — سبوتنيك. ونقل بيان للإعلام العسكري عن وزير الدفاع، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف قوله خلال كلمة للضباط بأكاديمية نميري العسكرية العليا: "القوات المسلحة تعي تماما كل المخططات والسيناريوهات التي تم إعدادها لاستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة ضد أمن البلاد عبر ما يسمى بالانتفاضة المحمية".

ولفت إلى سعي البعض لاستفزاز القوات المسلحة وسوقها نحو سلوك غير منطقي ولا يليق بمكانتها وتاريخها".

ونقل عن الفريق أول دكتور ركن كمال عبد المعروف الماحي، رئيس الأركان المشتركة، إن القوات المسلحة لن تسمح بسقوط الدولة السودانية أو انزلاقها نحو المجهول"، مضيفا أن الذين يتصدرون المشهد في المظاهرات هي ذات الوجوه التي ظلت تعادي السودان وتشوه صورته أمام العالم، وتؤلب عليه المنظمات، وتوفر الدعم للحركات المتمردة التي ظلت تقاتل القوات المسلحة على مدى السنوات الماضية"، على حد وصفه.