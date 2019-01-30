الإنذار_المبكر يُحذر عدة مناطق من تقلبات #طقس الساعات المقبلة

صحيفة الخليج الالكترونية

حذر الإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، سكان المنطقة الشرقية ومكة المكرمة، والرياض، بشأن تقلبات طقس الساعات المقبلة.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن المنطقة ستشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، المُثيرة للأتربة والغبار.

ووفق هيئة الأرصاد، تشمل الحالة المناخية التي ستحدث بالمنطقة الشرقية، مناطق «الدمام، الظهران، الأحساء، خريص، وبقيق» والأجزاء المجاورة، مُشيرًا إلى أنها ستبدأ من الخامسة إلا الربع من مساء اليوم الأربعاء، وتستمر حتى الثانية من صباح الغد، الخميس.

كما أشارت الهيئة، إلى أن هناك استمرارًا لتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، قد يتخللها سحب رعدية مُمطرة مصحوبة برياح نشطة، بمنطقة مكة المكرمة.

وتتضمن هذه الحالة المناخية، مناطق «جدة، الكامل، ثول، رابغ، الجموم، خليص، ذهبان، رهاط، ومدركة» والأجزاء المجاورة.

وتبدأ هذه الحالة المناخية في السادسة مساء اليوم الأربعاء، وتستمر حتى الثانية من صباح الغد، الخميس.

كما حذرت الأرصاد، من استمرار تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، قد يتخللها سحب رعدية مُمطرة مصحوبة برياح نشطة على منطقة الرياض.

ويتضمن التحذير، مناطق «المجمعة، الخرج، الأرطاوية، حوطة سدير، شقرا، جلاجل، رويغب، رماح، الدودامي، وعفيف» والأجزاء المجاورة.

وتمر مناطق «حفر الباطن، القيصومة، الخفجي، النعيرية، الجبيل والأجزاء المجاورة» بالمنطقة الشرقية، بنفس الحالة المناخية السابقة، وكذلك مناطق «ينبع، ينبع النخل، بدر، المسيجيد، الرايس، اليتمة، المدينة المنورة، الفقرة، زالحناكية والأجزاء المجاورة» بمنطقة المدينة المنورة.

وتبدأ هذه الحالة المناخية، من السادسة مساء اليوم، وتستمر حتى الثانية صباح الغد، الخميس.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أشارت إلى أن هناك أمطارًا خفيفة على أحياء من وسط جدة، موضحة أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول الأمطار، على كل من «الدمام، الظهران، بقيق، العيون، القطيف، والخبر».

وكذلك هناك أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المحافظات الواقعة شمال غرب الرياض وشمال الدوادمي.

وأعلنت الهيئة أن مطار القصيم يُسجل أعلى كمية أمطار بمعدل «05.00 ملم»، بينما سجلت المحطات بكل من «الخمرة بجدة، دخنة بالرس، والملز واليمامة بالرياض» أقل كميات بمعدل «00.20 ملم» من الساعة التاسعة صباح أمس الثلاثاء، إلى التاسعة من صباح اليوم الأربعاء.