وزير_الإعلام يعتمد 113 قراراً تتعلق بحماية #حقوق_المؤلف

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صحيفة الخليج الالكترونية
صادق وزير الإعلام تركي بن عبدالله شبانة، اليوم الأربعاء، على 113 قراراً، أصدرتها لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف.
كما أصدر وزير الإعلام توجيهاً بالإسراع في إنهاء القضايا المنظورة أمام لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، لتحويلها من الإدارة العامة لحقوق المؤلف إلى اللجنة السعودية للملكية الفكرية.
بدوره أوضح وكيل الإعلام الداخلي سعود الحازمي، أن القضايا التي تنظرها لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف تشمل قضايا أدبية وقضايا فنية وقضايا تتعلق ببرامج الحاسب الآلي، بالإضافة لضبطيات المراقبين من الأسواق والمحال التي تمارس أنشطة تتعلق بحقوق المؤلف.
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