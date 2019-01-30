شكرا لقرائتكم خبر عن «سامسونج» تنتج هاتفاً يغني نهائياً عن «حذف الصور».. ذاكرته خرافية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

بدأت شركة سامسونج في إنتاج هاتف ذكي جديد مزود بذاكرة سعتها 1 تيرابايت، أي أنها تجعل مساحة تخزين لاب توب بين يديك داخل هاتف ذكي.

وتعادل هذه المساحة التخزينية ضعف الموجودة في الجيل الحالي من هواتفها اللوحية “جالاكسي نوت 9” البالغة سعتها 512 غيغابايت، ليصبح لدى المستخدم فرصة التخزين بلا حدود، ما يُغني عن “الاضطرار” إلى حذف الصور، لتحرير مساحة إضافية.

وقالت الشركة، إن هذه السعة الضخمة ستسمح للمستخدمين بتخزين ما يصل إلى 260 مقطع فيديو مدته 10 دقائق بدقة “4 كيه”، مقارنةً مع 13 مقطع فيديو بالحجم نفسه في الطراز بسعة تخزين 64 غيغابايت، الأكثر انتشاراً.

وأشارت سامسونج أيضاً إلى سرعة نقل بيانات تصل إلى 10 أضعاف معدل بطاقة التخزين الخارجية “مايكرو إس دي”، حسب ما ورد في موقع “سينيت” الإلكتروني للأخبار التقنية.