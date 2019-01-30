شكرا لقرائتكم خبر عن مدني تبوك ينتشل جثة قائد مركبة إثر انجرافها بـ«وادي عيرين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني في منطقة تبوك، اليوم الأربعاء، بلاغاً عن انجراف مركبة يوجد بها شخص في وادي عيرين.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم العثور على قائد المركبة مُتوفى.