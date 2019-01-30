شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً حوثياً في أجواء خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - خميس مشيط: ‏اعترضت قوات الدفاع الجوي، اليوم، صاروخاً باليستياً أطلقته مليشيات الحوثي المدعومة من إيران تجاه خميس مشيط. وتمكنت قوات الدفاع الجوي من تدمير الصاروخ في أجواء خميس مشيط.

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