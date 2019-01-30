شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 3 مقيمين في حادث «انهيار رملي» بـ«نجران» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت فرق الدفاع المدني في نجران، اليوم الأربعاء، حادث انهيار رملي تابع لأحد مشاريع التصريف بحي الموفجة. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحادث نتج عنه وفاة مقيمين من الجنسية اليمنية، وآخر من الجنسية المصرية، تغمدهم الله بواسع رحمته.

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