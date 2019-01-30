انت الان تتابع مقتل 5 أطفال و3 نساء في قصف لطائرات التحالف بسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قصفت طائرات التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة على بلدة «الباغوز» بريف دير الزور في سوريا، إذ أعلنت وكالة الأنباء السورية، «سانا» اليوم الأربعاء، عن مقتل 5 أطفال و3 نساء، بالإضافة إلى إصابة آخرين، نتيجة القصف الذي شهدته المنطقه المشار إليها، ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية القول، إن عددا من المدنيين أصيبوا ووقع دمار في بعض المنازل وممتلكات الأهالي، مشيرة إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع نتيجة الحالات الحرجة لبعض الجرحى الذين أصيبوا في القصف.

وقصف طيران التحالف الدولي، في وقت سابق من اليوم، قرية الشعفة في ريف محافظة دير الزور السورية، وأفادت وكالة «سانا» نقلا عن مصادر أهلية، أن الحصيلة الأولية للهجوم تشير إلى مقتل أكثر من 30 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال. جاء ذلك بعد أن قصف طيران التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج