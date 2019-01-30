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منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي – اليوم الأربعاء – عمال لجنة إعمار الخليل من ترميم وإعمار منازل مواطنين في حي تل الرميدة وسط الخليل جنوب الضفة الغربية .

وأكدت مصادر من لجنة إعمار الخليل ، أن قوات الاحتلال منعت العمال من تنفيذ أعمال داخل منزل المواطنة هناء أبو هيكل، القريب من البؤرة الاستيطانية المسماة “رمات يشاي”، المقامة على أراضي المواطنين وسط المدينة.

كما منعت قوات الاحتلال تركيب شبك الحماية على منزل أبو هيكل للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع، والذي يتعرض على الدوام لهجمات المستوطنين في المنطقة.

وقالت أبوهيكل إن مستوطنين نفذوا عمليات تخريب لما تم إعماره وإنجازه في المكان.

كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال يمنع ترميم منازل تاريخية في “تل الرميدة” بالخليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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