شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للقضاء» يعقد اللقاء الدوري لرؤساء محاكم الاستئناف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يعقد المجلس الأعلى للقضاء بمقره بالرياض صباح يوم غدٍ الخميس، اللقاء الدوري لأصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة، وذلك تحت رعاية معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

وأوضح فضيلة الأمين العام للمجلس الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد، أن اللقاء يأتي في إطار توجيهات معالي رئيس المجلس لدعم العمل القضائي بمحاكم الاستئناف وتلمس الاحتياجات وتلبيتها والاستماع إلى رؤى واقتراحات رؤساء المحاكم.

وأضاف الدكتور الفهيد أن اللقاء برؤساء المحاكم سيبحث تفعيل قضاء الاستئناف، ومهام وصلاحيات رؤساء المحاكم ودور محاكم الاستئناف الرقابي.

وفي ختام تصريحه أشاد الدكتور الفهيد بالدعم الذي يحظى به المرفق العدلي من قبل مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظهما الله ـ.

الجدير بالذكر أن عدد قضاة الاستئناف يتجاوز 350 قاضياً موزعين على محاكم الاستئناف الـ 15 في مناطق المملكة.